Президент Грузии обвинила правительство республики в сближении с РФ и дистанцировании от Запада
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство республики в сближении с Россией и дистанцировании от Запада.
Об этом она сказала, выступая на площади Свободы в Тбилиси по случаю Дня независимости Грузии.
"Наша внешняя политика стала непонятной, хотя в конституции у нас прописана Европа. Ежедневные заявления и действия отдаляют нас от Европы и ведут к изоляции. Возникает вопрос: "Куда пропали слова "Европа — наш цивилизационный выбор?". Мы враждуем и ругаем наших друзей, партнеров, страны, которые 30 лет протягивают нам руку помощи, помогли в строительстве и формировании государства. Зато тех, кто оккупирует наши территории, тепло встречаем и бережем", - заявила Саломе Зурабишвили.
Также Зурабишвили назвала оскорбительным восстановление авиасообщения с РФ.
Напомним, 19 мая из РФ вылетел первый за четыре года прямой рейс в Грузию.
После этого сообщалось, что Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways. В ответ её пообещали не пускать на борт.
После этого спецслужбы Грузии эвакуировали из страны дочь Лаврова.