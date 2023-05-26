Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство республики в сближении с Россией и дистанцировании от Запада.

Об этом она сказала, выступая на площади Свободы в Тбилиси по случаю Дня независимости Грузии.

"Наша внешняя политика стала непонятной, хотя в конституции у нас прописана Европа. Ежедневные заявления и действия отдаляют нас от Европы и ведут к изоляции. Возникает вопрос: "Куда пропали слова "Европа — наш цивилизационный выбор?". Мы враждуем и ругаем наших друзей, партнеров, страны, которые 30 лет протягивают нам руку помощи, помогли в строительстве и формировании государства. Зато тех, кто оккупирует наши территории, тепло встречаем и бережем", - заявила Саломе Зурабишвили.

Также Зурабишвили назвала оскорбительным восстановление авиасообщения с РФ.

Напомним, 19 мая из РФ вылетел первый за четыре года прямой рейс в Грузию.

После этого сообщалось, что Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways. В ответ её пообещали не пускать на борт.

После этого спецслужбы Грузии эвакуировали из страны дочь Лаврова.