Верховная Рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет.

Напомним, президентский законопроект подразумевает:

полностью запретить торговые операции с Ираном,

остановить транзит ресурсов,

прекратить полеты и перевозки,

предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана из Украины.

ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику

запретить передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Предложение о санкциях появилось сразу после того, как в ночь на 28 мая РФ запустила по Украине рекордное количество иранских "Шахидов". И в целом атаки этим оружием иранского производства в последнее время значительно участились.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.