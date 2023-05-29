Верховная Рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет
Верховная Рада поддержала введение санкций против Ирана на 50 лет.
Напомним, президентский законопроект подразумевает:
- полностью запретить торговые операции с Ираном,
- остановить транзит ресурсов,
- прекратить полеты и перевозки,
- предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана из Украины.
- ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в исламскую республику
- запретить передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Предложение о санкциях появилось сразу после того, как в ночь на 28 мая РФ запустила по Украине рекордное количество иранских "Шахидов". И в целом атаки этим оружием иранского производства в последнее время значительно участились.
Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.
Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.
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