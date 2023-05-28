Сегодня ночью Россия атаковала Украину иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с северного направления - Брянская область, и южного - Краснодарский край.

Об этом говорится в утренней сводке Воздушных сил ВСУ.

Было запущено рекордное количество "Шахидов" - 54, из них сбито 52.

Очередная ночная атака была направлена на военные объекты и объекты критической инфраструктуры государства в центральных регионах страны, в частности, на Киевскую область.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о повреждениях в районах столицы. В результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, погиб 41-летний мужчина, госпитализировали женщину 35 лет.

Война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

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