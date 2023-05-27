"Предварительные операции" для контрнаступления Украины уже идут, но для его начала понадобится "длительное время".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian.

"Это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа. Это непрерывный процесс деоккупации, и некоторые процессы уже происходят, например, уничтожение линий снабжения или взрывы складов в тылу. Интенсивность нарастает, но это займет довольно продолжительное время", - сказал Подоляк.

Советник Андрея Ермака заявил, что по мере того, как контрнаступление будет набирать обороты, "российские повстанческие группировки" будут чаще совершать вторжения в Россию.

При этом, как пишет издание, Подоляк отрицает, что "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", в состав которых входят ультраправые экстремисты, действовали по приказу Киева. По его словам, их контракты в составе украинского иностранного легиона закончились, и поэтому они имеют статус "граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Украины".

Киев не предпринял никаких действий, чтобы остановить рейд в Белгородскую область, поскольку "мы глубоко сочувствуем любым протестным движениям в России", добавил Подоляк.

Напомним, на днях Подоляк заявил, что наступление продолжается уже несколько дней.

А сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что контрнаступление может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".