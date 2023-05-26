Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. Обсудили ситуацию на фронте и обеспечение наступления ВСУ.

Об этом Зеленский сообщил в пятницу, 26 мая, в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, об оперативной ситуации на фронте и по отдельным направлениям доложили командующие.

"Члены Ставки подробно рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления. Проанализировали перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов.

Обсудили последние воздушные удары врага по нашим городам и как нам сделать защиту от них более эффективной", – написал президент.

Напомним, двумя днями ранее на заседании Ставки обсуждалась концепция развития авиации с учетом перехода на новые типы самолетов.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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