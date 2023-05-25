В Офисе президента заявили о начале контрнаступления ВСУ. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, наступление продолжается уже несколько дней.

Об этом он заявил в эфире итальянского телеканала Rai 1.

"Контрнаступление продолжается уже несколько дней. Полномасштабная война растянулась на 1,5 тысячи километров вдоль границы с Россией", - заявил Подоляк.

Он также заявил, что Киев будет использовать переданное Западом вооружение для ведения боевых действий на тех территориях, которые считает своими.

Напомним, что "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", которые, по официальной версии Киева, участвовали в рейде в Белгородскую область (а именно это, судя по всему, и назвал Подоляк началом наступления), вчера заявили, что из Белгородской области уже ушли.

О том, что прорвавшихся групп уже нет на территории РФ, заявляют и россияне, показывая видео с вновь контролируемого ими КПП "Грайворон", через который осуществлялся прорыв.

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