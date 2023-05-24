"Русский добровольческий корпус" (РДК) и легион "Свобода России" дали пресс-конференцию по итогам своего рейда в Белгородскую область.

Они сообщили, что во время операции погибли два их бойца, десять – получили ранения.

Вместе с тем, РДК опроверг заявления российского министерства обороны о своем "разгроме".

Они заявили, что скоро вернутся на территорию РФ для выполнения новых задач.

Также они продемонстрировали трофейный БТР, заявив, что это украинский БТР, который российские военные ранее захватили под Бахмутом.

Вместе с тем, предыдущие видео свидетельствуют, что сам РДК потерял несколько единиц бронетехники, включая американские "Хамви" и MaxxPro.

Ранее мы писали, что в Офисе президента заявили, что Украина "не имеет непосредственного отношения" к происходящему в Белгородской области.

Также "Страна" анализировала, какие последствия будут у "белгородского рейда".

Война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 454-го дня войны. В Белгородской области РФ объявили об отмене режима контртеррористической операции. Тем самым российские власти как бы подчеркивают, что прорыв ликвидирован. Очевидно, что в РФ хотят сейчас обозначить, что в истории с прорывом поставлена точка, и постараются не заострять на ней внимание. Видимо, поэтому официальные лица в РФ крайне скупо комментировали ситуацию в Белгородской области. Также появились данные о том, что процессы по передаче Украине истребителей F-16 были запущены раньше, чем об этом стало известно официально.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует атаку в Белгородской области.