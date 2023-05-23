Россияне публикуют видео с КПП "Козинка", который еще вчера контролировали добровольцы "Русского добровольческого корпуса", атаковавшие Белгородскую область из Украины.

Судя по ролику, теперь на погранпункте уже находятся российские войска.

Там видна разбитая техника с надписями "За Бахмут" и белыми крестами: два бронетранспортера Humvee, пикап и еще один бронеавтомобиль.

Власти Белгородской области РФ публикуют фото из населенных пунктов, где шли бои с проникшими из Украины отрядами.

На фото попали трофейный бронеавтомобиль MaxxPro, разрушенный дом, снаряд, застрявший в дорожном полотне, и поврежденные автомобили.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщает, что жители Грайворона и окрестных сел продолжают находиться в Старом Осколе, в Яковлевском округе, Ивнянском и Ракитянском районах.

Как мы писали, вчера россияне, воюющие на стороне ВСУ, совершили рейд на территорию РФ в Белгородской области. Легион "Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" заявили, что взяли под контроль село Козинка в Грайворонском районе, в котором находится КПП "Грайворон" на границе Украины и России.

СМИ сообщили о ранении замглавы Грайворона и еще троих людей в результате вылазки российских добровольцев.

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. А ближе к вечеру прошла информация, что 39 диверсантов уничтожены в бою.

В Кремле заявили, что знают о прорыве "украинской ДРГ" на территорию Белгородской области и считают ее целью отвлечение внимания от Бахмута, о захвате которого сообщила РФ.

На Банковой причастность Украины к событиям в Белгородской области отрицают.