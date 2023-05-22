Сразу 39 диверсантов убиты в результате боёв в Грайвороновском районе Белгородской области. Несколько человек взяты в плен.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Shot со ссылкой на источники в спецслужбах РФ.

Каких-либо видеоподтверждений этому нет.

Shot также публикует видео, как утверждается, "одной из бывших позиций диверсантов, с которых они уже вытеснены".

Как мы писали, сегодня россияне, воюющие на стороне ВСУ, совершили рейд на территорию РФ в Белгородской области. "Легион Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" заявили, что взяли под контроль село Козинка в Грайворонском районе, в котором находится КПП "Грайворон" на границе Украины и России.

СМИ сообщают о ранении замглавы Грайворона и еще троих людей в результате вылазки российских добровольцев.

В Белгородской области введен режим контртеррористической операции.

В Кремле заявили, что знают о прорыве "украинской ДРГ" на территорию Белгородской области и считают ее целью отвлечение внимания от Бахмута, о захвате которого сообщила РФ.

На Банковой причастность Украины к событиям в Белгородской области отрицают.