В Белгородской области введен режим контртеррористической операции в связи с проникновением "украинской ДРГ".

Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества", - сказано в посте чиновника.

Между тем "Русский добровольческий корпус", воющий на стороне Украины, который, по официальной версии, и участвует в прорыве в Белгородскую область, выложил снятое в лесистой местности видео, как утверждается, с территории РФ.

По данным российских телеграм-каналов, на видео двое участников РДК: Денис Радонский (Кирилл Канахин) и Алексей Левкин.

Радонский-Канахин – это бывший российский актер и преподаватель йоги. Он снимался в сериале "Глухарь". Но в 2018 году, после возбуждения дела за участие в акциях протеста, отправился в Украину и вступил в "Азов". О Левкине (на видео - с большой бородой) российские телеграм-каналы пишут, что он известен как участник группы ультраправого направления.

Российские телеграм-каналы пишут, что бой с "украинской ДРГ" идет около села Козинка в приграничье, а также в близлежащем селе Глотово. Российские войска подтягивают тяжелую технику.

Как мы писали, сегодня россияне, воюющие на стороне ВСУ, совершили рейд на территорию РФ в Белгородской области. "Легион Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" заявили, что взяли под контроль село Козинка в Грайворонском районе, в котором находится КПП "Грайворон" на границе Украины и России.

СМИ сообщают о ранении замглавы Грайворона и еще троих людей в результате вылазки российских добровольцев.

В Кремле заявили, что знают о прорыве "украинской ДРГ" на территорию Белгородской области и считают ее целью отвлечение внимания от Бахмута, о захвате которого сообщила РФ.

На Банковой причастность Украины к событиям в Белгородской области отрицают.