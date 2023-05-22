Легион "Свобода России" и "Русский Добровольческий корпус" проводят разведку боем в Белгородской области.

Об этом в комментарии "Стране" сказал российский оппозиционер Илья Пономарев.

"Проходит первая совместная операция Легиона и РДК. Сейчас они ведут наступление на Белгород. В данный момент идет бой у Гайворон. Цель операции - разведка боем, но может и далеко пойдут", - заявил Пономарев.

Тем временем "Русский добровольческий корпус" уже заявил о взятии под контроль приграничного села в Белгородской области. А власти РФ заявили о заходе "ДРГ".

Тем временем война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 452-го дня войны. Продолжаются дискуссии вокруг того, захватила ли Россия Бахмут. После заявлений Пригожина о занятии города заявили минобороны РФ и Кремль. Украинская реакция официально осталась неизменной. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил о продолжении боев.

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