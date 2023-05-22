Продолжается история с рейдом россиян, воюющих на стороне ВСУ, на территорию РФ в Белгородской области.

"Легион Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" сообщили, что взяли под контроль село Козинка в Белгородской области РФ (Грайворонский район).

В Козинке находится КПП "Грайворон" на границе Украины и России. Ранее в украинских телеграм-каналах появились видео танков и прочей бронетехники у здания разрушенного пропускного пункта. Также есть ролики, как утверждается, изнутри пункта, где виден погибший военный.

Все это активно публикуется в украинских телеграм-каналах.

В России власти заявляют о заходе на территорию области ДРГ.

"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", - написал губернатор области Гладков.

Российские военные паблики пишут, что на контрольный пункт Грайворон вошла украинская бронетехника в составе танка Т-72, двух единиц HMMWV, Cougar и КрАЗ. Они утверждают, что пограничники отошли на "ранее оборудованные рубежи обороны" после чего по украинским силам было нанесено огневое поражение.

Активную публикацию информации об этом в Украине российские телеграм-каналы по-прежнему называют "операцией по дезинформации" с целью побудить российское командование перебрасывать под Белгород дополнительные подразделения с направлений, где ВСУ готовят главный удар. А также перебить информационный эффект от заявлений РФ о "взятии Бахмута".

Тем временем война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.