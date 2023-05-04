В Белгородской области рядом с селом Голочино упала авиабомба ФАБ-500.

Российский Telegram-канал Shot пишет, что это случилось еще 25 апреля, но откопали ее только сейчас, поскольку она вошла в землю на 15 метров.

Напомним, 20 апреля две такие авиабомбы упали в Белгороде из-за схода боеприпаса с самолета Су-34.

Одна из них взорвалась. Мы публиковали видео падения авиабомбы в Белгороде прямо на оживленную проезжую часть. На месте падения бомбы образовалась огромная воронка.

Вторая бомба вошла в землю на семь метров, и ее откопали лишь через день.

Ранее мы писали, что после обнаружения бомбы в Белгороде объявили массовую эвакуацию. Людей вывозили на автобусах, военные в городе организовали объезд опасного микрорайона.

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