В российском Белгороде с крыши магазина сняли авто, которое вчера забросило туда мощным взрывом. По всему корпусу машины видны сильные вмятины.

Ранее мы публиковали видео, на котором хорошо виден взрыв на оживленной проезжей части, и как машину недалеко от эпицентра удара отбрасывает вместе с асфальтом.

В результате падения авиабомбы на Белгород 20 апреля трое пострадавших, повреждена часть дома рядом с местом взрыва, в одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Дом был эвакуирован.