В Белгороде сняли с крыши магазина авто, заброшенное туда взрывом авиабомбы
В российском Белгороде с крыши магазина сняли авто, которое вчера забросило туда мощным взрывом. По всему корпусу машины видны сильные вмятины.
Ранее мы публиковали видео, на котором хорошо виден взрыв на оживленной проезжей части, и как машину недалеко от эпицентра удара отбрасывает вместе с асфальтом.
В результате падения авиабомбы на Белгород 20 апреля трое пострадавших, повреждена часть дома рядом с местом взрыва, в одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Дом был эвакуирован.
На месте падения бомбы образовалась огромная воронка.
Тем временем война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.
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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.