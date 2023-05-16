Белгородскую область обстреляли фосфорными боеприпасами из РСЗО "Град". Сообщается, что под обстрелом был хутор Нижние Мельницы в 2,5 км от границы с Харьковской областью.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Сообщается о 20 снарядах. По данным Mash, обошлось без пострадавших.

Украинская сторона это сообщение не комментировала.

Mash публикует фото последствий обстрела.

Напомним, вчера в РФ заявили об атаке украинских беспилотников на Брянскую область.

Тем временем война в Украине продолжается уже 447-й день. Мы следим за новостями 16 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 446-го дня войны. Связанные с "Вагнером" телеграмм-каналы пишут, что российские войска утратили позиции к югу от трассы Константиновка-Бамут. В Луганске прогремел взрыв в барбершопе, тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет. Washington Post распространила информацию, что Пригожин контактировал с украинской военной разведкой. А Британия объявила, что летом начнет обучение украинских пилотов.

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