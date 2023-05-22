Заместитель главы администрации города Грайворон Белгородской области ранен во время обстрела здания администрации, также ранения получили два сотрудника МЧС.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявляет, что из-за обстрела Грайворона пострадали двое мужчин и женщина. Они госпитализированы.

Пострадали три частных дома и администрация.

В селе Замостью снаряд попал в детский сад, сообщил Гладков, есть одна пострадавшая, ей оказали помощь.

Российский телеграмм-канал Shot утверждает, что прямо сейчас "украинская ДРГ" на двух танках и двух БТР наблюдается в районе белгородского села Козинка близ границы с Украиной.

"Всего около 80-ти человек. ДРГ выдавливают с территории РФ", - пишет Shot.

Между тем в пабликах сообщают, что из Грайворона Белгородской области, на подступах к которому идут бои, выезжают местные жители. В городе слышна стрельба.

В МВД Белгородской области ввели план "Эдельвейс" - объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона.

Ранее "Русский добровольческий корпус" заявил о взятии под контроль приграничного села в Белгородской области. А власти РФ заявили о заходе "ДРГ".

В комментарии "Стране" российский оппозиционер Пономарев сказал, что легион "Свобода России" и "Русский Добровольческий корпус" проводят разведку боем в Белгородской области.

В Кремле заявили, что Путину уже доложили о прорыве в Белгородской области.

Украинская разведка заверяет, что в Белгородской области действуют исключительно россияне, которые создают "линию безопасности" для Украины.

Подробно о том, что происходит в Белгородской области, мы писали в отдельном материале.