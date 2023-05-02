Беспилотник сбросил взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в Белгородской области.

Об этом сообщают российские издания.

Согласно их информации, атака беспилотника произошла сегодня около 13:00 недалеко от села Прилесье.

В результате налета пострадал 46-летний Сергей К., который выполнял земельные работы, когда прилетевший якобы со стороны Украины БПЛА скинул самодельное взрывное устройство. Мужчина получил контузию, ему вызвали скорую помощь.

Как мы писали, на днях в Белгородской области РФ машина подорвалась на мине, погибли четыре человека.

Между тем война в Украине продолжается уже 433-й день. Мы следим за новостями 2 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 432-го дня войны. ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил генерал Сырский. Противник наносил ракетные удары по Павлограду, Херсонской и Днепропетровской областях. В Ленинградской области подорвали опору линии электропередач, а в Брянской - взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом.

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