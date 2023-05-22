Легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории Белгородской области для строительства "линии безопасности для защиты граждан Украины".

Об этом заявил спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, в операции принимают участие "исключительно россияне".

Белгородские телеграмм-каналы сообщают, что сейчас идет бой в районе Козинки, Горы-Подол и Глотово. Российские военные с вертолетов ведут огонь по "ДРГ".

Напомним, российские паблики сообщили о взрывах и обстрелах в Белгородской области. Появилась информация о начале наступления подразделений из числа россиян, воюющих за Украину на территорию Белгородской области РФ. В пабликах "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона Свобода России" появились посты с призывами к жителям российского пограничья "оставаться дома и не оказывать сопротивление".

Также в соцсетях публиковались видео с передвижением украинской военной техники (хотя по видео местность установить нельзя).

Позже "Русский добровольческий корпус" заявил о взятии под контроль приграничного села в Белгородской области.

Российский оппозиционер Илья Пономарев говорит, что Легион и РДК проводят в Белгородской области разведку боем.