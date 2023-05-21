За сутки произошло 24 боестолкновения, ВСУ уничтожили три разведывательных БПЛА. Вечерняя сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 воскресенья, 21 мая. Сообщается, что в течение суток противник нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из РСЗО.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
По данным командования, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло 24 боевых столкновения.
Наступательные действия ведутся в районе таких населенных пунктов:
- на Купянском направлении - Масютовки,
- на Лиманском направлении - Ивано-Дарьевки,
- на Бахмутском направлении - Бахмута, Ивановского, Григоровки,
- на Авдеевском направлении - Авдеевки и Первомайского,
- на Марьинском направлении - Марьинка.
Украинская авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам. В течение суток были уничтожены три вражеских разведывательных БПЛА разного типа.
Ранее мы писали, что происходит в Бахмуте.
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