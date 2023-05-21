В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 воскресенья, 21 мая. Сообщается, что в течение суток противник нанес 4 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из РСЗО.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

По данным командования, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего в течение суток произошло 24 боевых столкновения.

Наступательные действия ведутся в районе таких населенных пунктов:

на Купянском направлении - Масютовки,

на Лиманском направлении - Ивано-Дарьевки,

на Бахмутском направлении - Бахмута, Ивановского, Григоровки,

на Авдеевском направлении - Авдеевки и Первомайского,

на Марьинском направлении - Марьинка.

Украинская авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам. В течение суток были уничтожены три вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Ранее мы писали, что происходит в Бахмуте.

Война в Украине идет уже 452-й день. Мы следим за новостями 21 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации дает Олеся Медведева в своем блоге. В свежем выпуске она реконструировала события в Мариуполе к годовщине захвата города российскими войсками.