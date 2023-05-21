Разрушенные войной украинские города похожи на Хиросиму после Второй мировой войны, хотя Россия и не использует ядерное оружие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к народу Японии.

"Фотографии разрушенной Хиросимы напоминают мне абсолютно Бахмут и другие такие города. Ничего живого нет, все постройки разрушены, нет понимания даже, где улица, где здание. Это просто тотальное разрушение, ничего нет, людей нет", - сказал Зеленский.

Напомним, что по Хиросиме нанесли в 1945 году ядерный удар американцы. Накануне проходившего в этом городе саммита "большой семёрки" Белый дом заявил, что президент США Байден не будет приносить извинения за ядерную бомбардировку японского города.

Как сообщалось, президент Украины после встреч на саммите G7 в Японии с президентами Южной Кореи и США выступил перед всеми участниками "Большой семерки". Мы публиковали главные тезисы речи Зеленского.

Также писали, что президент Зеленский рассказал о планах провести саммит "формулы мира". Он хочет приурочить мероприятие к 500 дням с начала войны.