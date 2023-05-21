Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести в июле саммит "формулы мира", приурочив его к 500 дням с начала войны.

Об этом, как передает сайт Офиса президента, он заявил сегодня на на рабочей сессии "Навстречу мирному, стабильному и процветающему миру" в рамках саммита G7 в Хиросиме.

"Скоро 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит "формулы мира" - саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну. Я приглашаю вас присоединиться к совместным усилиям", - сказал президент.

Саммит мира - инициатива Украины по обсуждению мирного плана Зеленского. То есть это не переговорная площадка, поскольку участие России в нем не предусмотрено. Да и план Зеленского с требованием вывести российские войска на границы 1991 года для Москвы неприемлем.

При этом на саммит Украина планируется пригласить страны, которые не ввели санкции против РФ и выступают за скорейшее прекращение огня. В частности, Китай, Ватикан, Бразилию и Индию.

Как писала "Страна", на саммите G7 прошла встреча Джо Байдена и Зеленского, на которой обсуждались укрепление украинской ПВО, обучение пилотов и гарантии НАТО.

По данным западных СМИ, на брифинге после встречи Зеленский якобы подтвердил взятие Бахмута россиянами. Однако в Офисе президента это опровергли.