Россия потеряла в Бахмуте около ста тысяч человек.

Об этом сказал президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме, не уточнив, имеет ли он в виду потери убитыми или же убитыми и ранеными.

По мнению главы Белого дома, сейчас уже не важно, захватили россияне город или нет.

"Вокруг Бахмута обсуждения: потерян он или нет. Правда в том, что Россия понесла потери около ста тысяч человек в Бахмуте. Это трудно восполнить. Не важно, оккупирован он или нет, это все равно разрушенный город", - сказал Байден.

Также в Хиросиме Байден поделился планами обучить украинских летчиков пилотированию истребителей F-16 и объявил о новом пакете военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.

Тем временем Генштаб ВСУ не подтверждает захват Бахмута "вагнеровцами", а заместитель Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что россиянам не удалось окружить Бахмут, они потеряли часть высот вокруг города.

При этом президент Владимир Зеленский на саммите G7 в Японии заявил о том, что Бахмут "на сегодняшний день только в наших сердцах", что некоторые западные СМИ восприняли, как подтверждение потери города.

Впрочем, позже в Офисе президента опровергли, что Зеленский констатировал взятие Бахмута россиянами.