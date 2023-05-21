Победа Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году "положит конец Украине и демократии в Штатах".

Об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на выборах президента в 2016 году, в интервью газете Financial Times.

"Если Трамп победит в 2024 году - а я не верю, что это произойдет, - это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины. И он выведет нас из НАТО", - сказала политик.

Она также считает, что возраст нынешнего американского президента Джо Байдена является вопросом, который может повлиять на решение избирателей на выборах. По ее словам, избиратели "имеют полное право рассмотреть" этот вопрос при принятии решения на выборах.

Напомним, в начале мая Трамп опубликовал свой предвыборный видеоролик, в котором заявил об угрозе ядерной войны и раскритиковал гендерную повестку нынешнего президента США Джо Байдена.

Последние опросы показывают, что Байден сильно рискует проиграть будущие президентские выборы в США. А Трамп уверенно лидирует среди вероятных претендентов на место кандидата в главы государства от Республиканской партии на выборах 2024 года. Согласно опросу, политик увеличил отрыв от своего основного конкурента - губернатора Флориды Рона Десантиса.