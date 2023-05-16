Спецпрокурор США Джон Дарем завершил расследование по поводу обстоятельств слежки за избирательным штабом бывшего президента страны Дональда Трампа. Прокурор признал, что у американских спецслужб не было каких-либо свидетельств связей между РФ и предвыборным штабом Трампа в ходе кампании 2016 года.

Об этом сообщает NBC.

В более чем 300-страничном отчете Дарема говорится, что ФБР использовало "необработанные, непроанализированные и неподтвержденные разведывательные данные". Кроме того, следствие игнорировало факты, которые не соответствовали изначально заданной версии.

"Департамент и ФБР не смогли выполнить свою важную миссию строгого соблюдения закона в связи с определенными событиями и действиями, описанными в этом отчете", - написал Дарем.

Также, по его словам, ведомство "использовало другой стандарт" при оценке аналогичных рисков кампании конкурентки Трампа на выборах 2016 года - Хиллари Клинтон. В частности, у ФБР были данные, что штаб Клинтон сфабриковал историю о связях Трампа с Россией, но ведомство отказалось проводить расследование. По мнению спецпрокурора, ФБР "слишком сильно полагалось на подсказки, предоставленные политическими оппонентами Трампа".

В отчете делается вывод, что "со стороны некоторых сотрудников, непосредственно вовлеченных в это дело", существовала "предрасположенность к началу расследования в отношении Трампа". А ФБР не стоило начинать расследование о связях Трампа с Россией и "вмешательстве РФ в американские выборы", так как оно было основано на неподтвержденных данных.

Сам Трамп, комментируя доклад, заявил, что "американцы были обмануты".

"Выводы Дарема, осуждающие расследование ФБР в отношении Трампа, несомненно, разожгут дебаты о России, Трампе, ФБР и президентских выборах 2016 года, которые все еще продолжаются более шести лет спустя, когда Трамп снова проводит предвыборную кампанию за Белый дом", – пишет CNN.

"Расследование Дарема показало, что в то время ни у ФБР, ни у ЦРУ не было никаких сведений, свидетельствующих о ненадлежащих отношениях между Трампом и Россией", - делает вывод телеканал NBC.

В 2019 году расследование спецпрокурора Роберта Мюллера тоже не нашло никаких доказательств какой-либо связи Трампа или членов его избирательного штаба, равно как координации их действий с Россией.

А в 2021 году в США арестовали за ложь аналитика Игоря Данченко, заявлявшего о связях Трампа и России.