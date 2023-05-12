Недавний отказ экс-президента США Дональда Трампа поддержать победу Украины в войне показал, что перспектива возвращения экс-президента к власти "является долгосрочной проблемой для Украины".

Об этом пишет CNN.

"Украине, вероятно, следует беспокоиться о том, что, если Трамп вернется к власти, он будет наслаждаться уничтожением наследия Байдена, точно так же, как он вышел из Парижского соглашения по климату и разрушил ядерную сделку с Ираном", - предполагает телеканал.

Также, по мнению авторов, "экс-президент может затаить особую обиду на Зеленского" после истории с попыткой импичмента Трампа, которую спровоцировал его разговор с Зеленским о коррупции Байдена.

Еще один фактор - "неясно, захочет ли Байден в критические месяцы своей предвыборной кампании по-прежнему отправлять миллиарды долларов в Украину". На пути нынешнего президента США в этом вопросе может стать рецессия, если она произойдет в 2024 году (в котором пройдут президентские выборы).

При этом, как отмечает CNN, в Украине пока не спешат критиковать Трампа за его заявления, предпочитая молча наблюдать за этой схваткой.

Напомним, согласно последним опросам, Трамп уже обгоняет Байдена по популярности.

Владимир Зеленский считает, что Украина может победить до президентских выборов в США.