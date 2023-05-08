Рейтинг Джо Байдена упал до самого низкого уровня в его карьере, а большинство опрошенных американцев заявили, что поддержали бы Дональда Трампа на выборах президента.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения Langer Research Associates, проведенный для ABC News и Washington Post.

На вопрос, кого респонденты поддержат в 2024 году, 44% ответили, что они "определенно" или "вероятно" проголосуют за Трампа, 38% сказали, что проголосуют за Байдена.

Согласно опросу, доля тех, кто одобряет работу Байдена, упала до 36 процентов.

Это на шесть пунктов ниже, чем в феврале, и на один пункт ниже его предыдущего минимума в начале 2022 года.

Также около 56% не одобряют его работу, а 68% считают 80-летнего Байдена слишком старым для еще одного срока.

При этом только 44 процента считают 76-летнего Трампа слишком старым для участия в выборах.

Напомним, что ранее мы писали, что рейтинг одобрения Байдена составляет 40% и он сильно рискует проиграть будущие президентские выборы в США.

Также мы писали о том, что рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до самого низкого уровня с 2018 года.