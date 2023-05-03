Группа конгрессменов-республиканцев сообщила о том, что у них есть информация об участии президента США Джо Байдена в коррупционной схеме.

Об этом сообщает издание New York Post.

В открытом обращении к генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю конгрессмены потребовали раскрыть информацию, которая есть об этой схеме у спецслужб.

Обращение подписано в том числе председателем комитета по надзору Палаты представителей Джеймсом Комером. Согласно заявлению республиканцев, информацию о преступной схеме они получили из заслуживающего доверия источника.

В коррупционную схему с "принятием политических решений за деньги", по их данным, Байден был вовлечен в период, когда он занимал пост вице-президента США. Помимо него в ней был задействован некий иностранный гражданин.

Представитель ФБР сказал изданию, что бюро получило обращение, но отказался давать дополнительные комментарии.

В 2021 году бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин выпустил книгу, посвященную коррупции Джо Байдена в Украине.

Недавно мы писали, что партнеры Хантера Байдена регулярно посещали Белый дом, когда его отец был вице-президентом у Обамы.