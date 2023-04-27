Президент США Джо Байден на пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем случайно показал публике шпаргалку, в которой были расписаны адресованные ему вопросы от журналистов.

Газета The New York Post запечатлела момент, когда Байден перевернул листок с фотографией, должностью и вопросом одной из обратившихся к нему журналисток.

Непосредственно над ним напечатан снимок сотрудницы Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. На заметке видно, что ее фамилия написана по слогам – вероятно, чтобы избежать неловкой ситуации при произношении.

Кроме того, один из вопросов от журналистов, расписанный в шпаргалке, также оказался в центре внимания.

"Как ВЫ увязываете ВАШИ приоритеты во внутренней политике - например, переориентацию производства полупроводников - с внешней политикой, основанной на альянсах?" - значилось в вопросе.

Американское издание утверждает, журналистка Los Angeles Times не передавала вопрос заранее. А как он попал в шпаргалку, надо спрашивать у Белого дома, сказал представитель издания.

На пресс-конференции репортер, действительно, спросила не так, как значилось в шпаргалке Байдена, ее вопрос также касался полупроводников, но звучал конкретней и шире, чем было написано для президента.

Шпаргалка Байдена стала одной из главных тем утренних эфиров центральных телеканалов CNN и Fox News. Первый заступается за президента, указывая, что подобные записки - дело обычное, второй традиционно апеллирует к возрасту американского лидера.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году Байдена уличили в использовании шпаргалок-инструкций о том, как вести себя на встрече.

А в 2021 году глава Белого дома во время своей первой большой пресс-конференции на посту президента США использовал шпаргалки, в которых содержалась информация с подробным описанием ключевых моментов политики и данные о присутствующих журналистах.