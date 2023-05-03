"Не моя идея". Блинкен утверждает, что это не он просил бывших разведчиков написать в поддержку сына Байдена
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не инициировал письма бывших чиновников разведки в поддержку сына президента США Хантера Байдена в истории с его утерянным ноутбуком.
Об этом чиновник сказал в интервью Fox News.
"Что касается того письма, это не моя идея, я не просил об этом, не добивался. Думаю, показания бывшего директора ЦРУ подтверждают это", - отметил Блинкен.
Он подчеркнул, что к истории с письмом и ситуации с ноутбуком не причастен, а работает с дипломатическими проблемами, решать которые приходится в большом количестве.
"Я не занимаюсь политикой и не вмешиваюсь в нее", - заверил госсекретарь.
Ранее юридический комитет палаты представителей США опубликовал заявление о том, что предвыборный штаб Джо Байдена пытался нивелировать историю с ноутбуком его сына. Для этого Блинкен, тогда занимавший пост советника в штабе Байдена, давил на разных высокопоставленных людей с требованием подписать письмо о признании российской пропагандой данных с ноутбука сына президента США Хантера Байдена.
Мы сообщали о публикации документов о том, как Твиттер блокировал любые упоминания о скандале с Хантером Байденом.