В суде штата Арканзас проходит слушание в отношении запроса сына президента США Хантера Байдена о снижении алиментов на поддержку его 4-летней дочери от внебрачных связей с местной жительницей.

Нейви Джонс Робертс родилась в 2018 году, Хантер ее не признал. В 2019 году мать девочки, бывшая стриптизерша Лунден Робертс подала на Байдена в суд, который заставил его предоставить тест ДНК, доказавший, что он биологический отец ребенка.

В 2020-м Лунден Робертс и сын президента достигли соглашения о выплате алиментов. Однако вскоре Хантер попросил снизить объем пособия, объяснив это сокращением дохода. В ответ мать-одиночка потребовала, чтобы сын президента Байдена предоставил подробные финансовые отчеты, свидетельствующие о предполагаемой потере заработка.

На одном из судебных заседаний по делу Лунден Робертс призвала упечь сына президента в тюрьму Арканзаса за его отказ передать финансовые отчеты для выплаты алиментов.

22 февраля Байдену дали двухмесячный срок на предоставление документов, однако его команда не смогла этого сделать во время последнего судебного заседания. Брент Лэнгдон, поверенный Хантера Байдена, сказал судье, что они не могут предоставить запрошенные финансовые отчеты, поскольку, как полагают, они находятся на его ноутбуке, который попал в руки журналистов.

Что касается отношения самого главы государства, то по данным Fox News, он отказался признавать себя дедушкой Нейви.

Как мы писали, недавно обнародовали новый компромат из ноутбука Хантера Байдена, согласно которому он угрожал своей сотруднице удержать зарплату, если та не поговорит с ним голой по видео.

Также мы сообщали, что сторонники сына президента США планируют создать специальный фонд, в который будут направляться средства для оплаты его долгов команде адвокатов, защищающих его в судебных разбирательствах по разным обвинениям.