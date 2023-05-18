Бывший президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать все файлы, связанные с убийством экс-президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди, если будет переизбран в 2024 году.

Об этом сообщает Newsmax.

Трамп напомнил, что уже опубликовал многое, а в случае победы опубликует и все остальное.

Заявление Трампа последовало после того, как кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, заявил о причастности Центрального разведывательного управления США к убийству главы Белого дома в 1963 году, говорится в публикации.

В декабре 2022 года администрация США рассекретила свыше 13 тысяч документов об убийстве бывшего главы Белого дома Джона Кеннеди.

Напомним, еще в 2017 году телекомпания ABC сообщала, что около 18 000 документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года в Далласе (штат Техас), пока не будут рассекречены. Они по-прежнему останутся в секретных архивах ЦРУ.

В том же году национальный архив США опубликовал 676 правительственных документов по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди, в которых говорится, что обвинения Ли Харви Освальда в связях с ЦРУ были беспочвенными.