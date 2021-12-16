Власти США рассекретили сотни документов об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. Часть обнародованных документов свидетельствует о том, что теории о причастности СССР к преступлению не покидали сводки американских спецслужб долгие годы.

В одном из документов ЦРУ подробно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди Ли Харви Освальда в Москву, в частности пассаж о том, что он получил визу в рекордные сроки. Обычно визу дают за неделю–две, а Освальд получил ее быстрее, указывается в докладе.

"Советский след" в убийстве Кеннеди в документах ЦРУ представлен и записью рассуждений водителя посольства СССР в Австралии. Он позвонил в американскую дипмиссию в Канберре через день после случившегося.

"Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди", - говорится в отчете разведки.

Источник представлен как "польский водитель советского посольства в городе". В дальнейшем ссылки на эту информацию повторяются в отчетах.

Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство, но ни одна из них не получила официального подтверждения.

Ранее "Страна" сообщала о том, что рассекреченные документы об убийстве президента начали публиковать в открытом доступе.

Мы также писали, что ФБР рассекретило документ об атаках 11 сентября 2001 года, касающийся саудовских угонщиков самолетов.