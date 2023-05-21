Россиянам не удалось окружить Бахмут, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.

Об этом пишет заместитель министра обороны Анна Маляр в своем телеграм-канале.

"То есть продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождение в Бахмуте. Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться", - объяснила Маляр.

Она вновь опровергла полный захват Бахмута и заявила, что украинские войска сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе "Самолет", что на юго-западе города.

Между тем по карте украинского паблика Deep State видно, что "полуокружения Бахмута" украинскими войсками, о котором заявила Маляр, пока нет.

"ВСУ с начала мая удалось "разжать" полуокружение Бахмута россиянами с запада на южном и северном флангах. Однако для того, чтобы полукружить или, тем более, окружить россиян в Бахмуте, украинским войскам нужно осуществить намного более глубокий прорыв по флангам, чем сейчас. При этом, как заявляют в командовании ВСУ, задача по окружению Бахмута стоит", - пишет телеграм-канал Политика Страны".

По данным Sky News, сегодня в Хиросиме Владимир Зеленский подтвердил потерю Бахмута, заявив, что "на сегодняшний день он только в наших сердцах".

Но вскоре Офис президента опроверг, что Зеленский делал заявление о взятии Бахмута россиянами.

Тем временем война в Украине идет уже 452-й день. Мы следим за новостями 21 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 451-го дня войны в материале под заголовком: "Захвачен ли Бахмут и какие будут последствия, прилеты в Мариуполе, когда Украина получит F-16".

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Анализ военно-политической ситуации дает Олеся Медведева в своем блоге. В свежем выпуске она реконструировала события в Мариуполе к годовщине захвата города российскими войсками.