С начала мая Россия возобновила частые дальнобойные ракетные удары вглубь Украины. Скорее всего, они в первую очередь направлены на ослабление украинской ПВО.

Об этом пишет британская военная разведка в своей очередной сводке в Twitter.

Появились явные новшества. Россия стала чаще интегрировать в операции невооруженные разведывательные БпЛА. К ним относятся, например, SuperCam российского производства, которые относительно дешевы и имеют достаточную дальность, чтобы летать над целями крылатых ракет.

Россия, скорее всего, применила эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевых повреждений и улучшить свой цикл наведения.

При этом эти аппараты очень уязвимы для украинской ПВО, отмечают британские аналитики.

Вчера британская разведка сообщала, что россияне усиливают бахмутское направление. За последние несколько дней командование российских войск с высокой долей вероятности перебросило сюда по меньшей мере несколько боевых подразделений.

Тем временем война в Украине идет уже 452-й день. Мы следим за новостями 21 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 451-го дня войны в материале под заголовком: "Захвачен ли Бахмут и какие будут последствия, прилеты в Мариуполе, когда Украина получит F-16".

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Анализ военно-политической ситуации дает Олеся Медведева в своем блоге. В свежем выпуске она реконструировала события в Мариуполе к годовщине захвата города российскими войсками.