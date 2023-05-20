Россияне нанесли ракетные удары по Славянску. Разрушен один дом, еще 9 повреждено. Фото
На рассвете россияне ударили ракетами по Славянску Донецкой области.
Об этом сообщил губернатор Павел Кириленко в своем Facebook.
По его словам, в результате обстрела 1 дом разрушен, еще 9 повреждено.
Кроме этого, мэр города Вадим Лях уточнил, что прилет был около 5:00 – ракета попала в частный дом на ул. Мартыненко.
"К счастью, обошлось без пострадавших. В результате обстрела повреждены 10 частных домов", - написал Лях.
Напомним, на прошлой неделе в Донецкой области ракетами С-300 обстреляли Славянск. В результате попадания в частный дом ранена женщина. Также пострадали две многоэтажки, частные дома и автомобили.
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