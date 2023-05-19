В Марьинке россияне продвинулись в город, шли бои фактически в центре, но ВСУ "очень усложнили врагу задачу".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

По ее словам, столкнувшись с мощным сопротивлением в городе, армия РФ направила свои усилия на фланги вокруг города – на севере и юге.

Тем временем в Telegram-каналах появилось новое видео из Марьинки. Судя по кадрам, город фактически стерт с лица земли.

Ранее мы писали, что, по данным украинского Генштаба, за Бахмут и Марьинку идут тяжелые бои.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.