Российское командование перебросило под Марьинку в Донецкой области так называемые "штурмовые подразделения Z" вместо десантников.

Информацию об этом озвучил в субботу, 22 апреля, спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

"К нам попали некоторые документы, а именно "Положение о штурмовых ротах Z" 8-й общей военной армии РФ. Там четко указано, что на подготовку данных подразделений выделяется всего 10-15 дней", – раскрыл подробности Дмитрашковский.

То есть, продолжил он, такие подразделения изначально обречены на большие потери - за две недели невозможно качественно подготовить бойцов для слаженной работы на войне.

"Но в России даже не ведут учет людей, погибших в этих подразделениях", – добавил спикер.

Кроме того, Дмитрашковский добавил, что для этих подразделений "существует отдельный устав, который четко определяет, что раненых с поля боя не эвакуируют, чтобы не отвлекать от штурмовых действий личный состав, который не поврежден".

"Штурмовые "отряды Z" формируются из людей с уголовным прошлым", - также сообщил спикер.

Ранее мы публиковали видео из Марьинки под Донецком, где больше года идут ожесточенные бои. Город полностью разрушен в результате интенсивных обстрелов.

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