Россия создает новую авиационную группу для ударов по Украине, в состав которой, вероятно, войдет как минимум одна эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрилья боевых вертолетов. Ее кодовое название - "Шторм".

Об этом сообщает разведка Великобритании.

"Сочетание типов самолетов позволяет предположить, что основная роль группы будет заключаться в выполнении наземных ударных задач", - говорится в сводке.

Создание такой группы говорит о том, что регулярные эскадрильи воздушных сил России отстают в выполнении своих основных задач - ударов по украинским границам, считают в разведке.

Как писала "Страна", президент США Джо Байден поделился планами обучить украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. При этом, по данным Минобороны, Украина может получить истребители F-16 уже осенью этого года.

По данным NYT, в Россию завозятся в обход санкций запасные части для самолетов на миллионы долларов.

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