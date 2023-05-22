Сегодня ночью РФ ударила по Днепру. Воздушные силы ВСУ сообщают подробности удара.

Ночью были атакованы военные и инфраструктурные объекты города. Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами "Шахид".

Были сбиты все беспилотники, а также четыре крылатых ракеты.

Ракеты были выпущены с таких направлений:

4 ракеты Х-101/Х-555 с Каспия.

5 крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 по разным направлениям – с Азовского моря и из Курской области;

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма;

5 зенитных управляемых ракет С-300 с территории Запорожской области.

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