Ночью 22 мая РФ ударила по Днепру.

О последствиях очередной атаки сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

- Над областью было сбито 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты. Однако, были и "прилеты".

- В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

- Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Возникли два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Повреждены 25 частных авто и 2 автобуса.

- Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там повреждены три здания.

- В Илларионовской громаде Синельниковского района упал БПЛА. Обломки ракеты обнаружили.

- Пострадали семь человек.

- Зацепило три частных дома и девять многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.

- Обследование территории продолжается.

Война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

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