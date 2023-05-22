В понедельник, 22 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Российские оккупанты за эти сутки нанесли массированный ракетно-авиационный удар, информация будет опубликована после уточнения.

2. За прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 52 авиационных удара, 65 обстрелов из РСЗО. Для ударов по Лиману, Славянску и Константиновке РФ снова использовала ЗРК С-300, не являющиеся высокоточным оружием, что подчеркивает тактику террора со стороны РФ.

3. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.



4. На фоне значительных потерь живой силы, российское военное руководство приняло решение о сокращении до 10 дней срока подготовки личного состава из числа осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области. Ранее в указанный лагерь привезли из мест лишения свободы на территории России около 1000 человек. Подготовку тогда планировали проводить в течение четырех недель.

5. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по его зенитно-ракетным комплексам.

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