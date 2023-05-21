Вооруженные силы Украины контролируют окраины Бахмута и продолжают наступления на флангах. В дальнейшем это предоставит возможность входа в город.

Об этом сообщил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Он заявил, что посетил воинов и командиров на передовой.

"Несмотря на то, что мы сейчас контролируем окраины города, значение его обороны не теряет своего смысла. В дальнейшем это даст нам возможность входа в город, когда произойдет изменение оперативной обстановки на фронте", - написал генерал.

Командующий Восточной группировки войск заявил, что во время совместной работы с командирами подробно спланированы дальнейшие действия и стратегия. По его словам, оборонительная операция продолжается.

Напомним, сегодня ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские войска остаются в Бахмуте и будут защищать его, пока командование считает это необходимым.

Ранее о том, что украинские войска остаются в городе заявляли в Минобороны Украины и в командовании ВСУ, а также об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что вся территория Бахмута захвачена.