Украинские войска остаются в Бахмуте и будут защищать его, пока командование считает это необходимым.

Такое заявление для BBC сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Мы сохраняем наши позиции, потому что каждый день мы убиваем много врагов, мы уничтожаем их технику, и в то же время мы подрываем их моральный дух", - сказал он.

"Сейчас в Бахмуте российские войска - особенно террористическая организация "Вагнер" - атакует наши позиции. 16 раз за последний день - и наши войска остаются в Бахмуте, в западной части города, и защищают эту часть", - сказал Череватый.

По его словам, украинские войска занимают в Бахмуте несколько зданий и некоторые укрепленные позиции. Украинская сторона по-прежнему имеет возможность снабжать войска едой, амуницией и лекарствами.

Ранее о том, что украинские войска остаются в городе заявляли в Минобороны Украины и в командовании ВСУ, а также об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что вся территория Бахмута захвачена.

Война в Украине идет уже 452-й день. Мы следим за новостями 21 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 451-го дня войны в материале под заголовком: "Захвачен ли Бахмут и какие будут последствия, прилеты в Мариуполе, когда Украина получит F-16".

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