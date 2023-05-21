Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия продолжает удерживать "незначительную часть" Бахмута и это необходимо для создания плацдарма для контрнаступления.

Об этом он сказал в комментарии Military Media Center.

"Несмотря на то что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это обязательно произойдет. Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся ко взятию города в тактическое окружение. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом, и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за продвижением в городе и дает нам определенные тактические преимущества", - сказал Сырский.

Также о ситуации в Бахмуте еще раз высказался президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам саммита G7, уточняя свои предыдущие заявления на эту тему.

"Украинские военные находятся в Бахмуте, они выполняют очень важную задачу. Где именно они находятся, я называть не буду. Это говорит о том, что сегодня Бахмут не охвачен РФ. Никаких двух или трех толкований этому не может быть", — заявил Зеленский.

Евгений Пригожин отреагировал на эти заявления Зеленского и командования ВСУ, сказав, что "ни одного украинского военного в городе не осталось". Он также добавил, что "вагнеровцы" не берут живыми в плен украинских бойцов.

"В Бахмуте нет ни одного украинского военного по той причине, что мы перестали брать пленных", - сказал Пригожин.

Ранее в Минобороны сообщили, что россиянам не удалось окружить Бахмут, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города.

Между тем "Страна" публиковала главные выводы из неоконченной битвы за Бахмут, которые можно сделать уже сейчас.