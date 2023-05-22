Запорожскую АЭС ночью 22 мая обстреляли российские военные, это привело к отключению последней высоковольтной линии передач, которая вела к станции.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Ближайшие 10 суток станция будет работать от аварийных дизель-генераторов, которые питают насосы для жизнеобеспечения реакторов, говорится в сообщении. Если за это время не удастся восстановить питание, это грозит радиационной аварией.

Энергоатом призывает РФ покинуть станцию и город.

Напомним, в Запорожье сейчас проблемы со светом.

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