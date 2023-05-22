В Запорожье 22 мая проблемы с электроснабжением. Нет света в некоторых районах.

Ночью местные телеграм-каналы писали, что в городе звучали взрывы.

Но власти области сообщают, что эти явления не связаны.

"Проблемы с электроснабжением в областном центре не связаны с вражескими обстрелами.

На одном из объектов произошло возгорание из-за перегрузки в энергосистеме. В настоящее время на другом объекте сработала система защиты. Причина выясняется, а специалисты работают над возобновлением предоставления услуг", - сообщил губернатор Юрий Малашко.

Война в Украине идет уже 453-й день. Мы следим за новостями 22 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 452-го дня войны. Продолжаются дискуссии вокруг того, захватила ли Россия Бахмут. После заявлений Пригожина о занятии города заявили минобороны РФ и Кремль. Украинская реакция официально осталась неизменной. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил о продолжении боев.

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