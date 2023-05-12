В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Украинские войска отбили 36 атак на трех направлениях. Россияне обстреливают Краматорск и Запорожье.

Об этом сообщается в пятницу, 12 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

    1. В эпицентре боевых действий – Бахмут и Марьинка.

    2. Отбито 36 атак на направлениях:

  • Бахмутском – в Бахмуте и в направлении Орехово-Васильевки, Григорьевки и Ступочек;
  • Авдеевском – в районе Авдеевки и Водяного;
  • Марьинском – в районе Марьинки.

    3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

    4. Армия РФ нанесла четыре ракетных (в том числе по Краматорску и Запорожью) и 26 авиаударов, совершила 20 обстрелов из РСЗО.

    5. Авиация ВСУ нанесла четыре удара.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 12 мая 2023 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 12 мая 2023 года

Напомним, сегодня в Минобороны Украины сообщили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении на два километра.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом. 

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.

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