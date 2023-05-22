Местные телеграмм-каналы сообщают текущие подробности операции Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" в Белгородской области.

По их данным, сейчас бой идет в районе Козинки, Горы-Подол и Глотово. Над районом замечены российские вертолеты. Пишут, что в Козинке объявлена эвакуация.

Также местные телеграмм-каналы сообщают, что "украинская ДРГ" находится в Доме культуры в селе Гора-Подол (северо-восток от Козинки). По ней ведут огонь российские военные.

Между тем жители Грайворона Белгородской области засняли звуки взрывов рядом с городом.

Как пишут российские телеграмм-каналы - это разрушенный во время боев дом в селе Гора-Подол в Белгородской области.

Ранее "русский добровольческий корпус" заявил о взятии под контроль приграничного села в Белгородской области. А власти РФ заявили о заходе "ДРГ".

Позже в комментарии "Стране" российский оппозиционер Илья Пономарев сказал, что легион "Свобода России" и "Русский Добровольческий корпус" проводят разведку боем в Белгородской области.

С самого утра сегодня украинские телеграм-каналы сообщают о начале наступления подразделений из числа россиян, воюющих за Украину на территорию Белгородской области.

В пабликах "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона Свобода России" появились посты с призывами к жителям российского пограничья "оставаться дома и не оказывать сопротивление".