В среду, 3 мая, беспилотник-камикадзе атаковал водонапорную башню в Белгородской области РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

По данным пабликов, несколько часов назад беспилотник врезался в башню, расположенную в километре от одного из сел на территории местного свинокомплекса. В результате атаки башня получила повреждения.

Предположительно, дрон был запущен из села Поповка Сумской области, говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что накануне беспилотник сбросил взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в Белгородской области.

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