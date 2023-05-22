Российские спецслужбы проверяют информацию о падении военного вертолета Ми-8 в Белгородской области. По предварительным данным он мог упасть вблизи населенного пункта Прохоровка.

Об этом сообщает Baza.

При этом место вероятного падения находится примерно в 100 км от границы и по предварительным данным происшествие не связано с проникновением "украинской ДРГ".

Позже паблик сообщил, что информация о крушении вертолета в Белгородской области на данный момент не подтверждается. А о его падении сообщал местный подросток.

Спасатели объехали три поля в районе предполагаемого места падения, но ничего не обнаружили.

Тем временем в Белгородской области с утра понедельника Легион "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" написали посты с призывами к жителям российского пограничья "оставаться дома и не оказывать сопротивление".

Позже "русский добровольческий корпус" заявил о взятии под контроль приграничного села в Белгородской области. А власти РФ заявили о заходе "ДРГ".

В комментарии "Стране" российский оппозиционер Илья Пономарев сказал, что легион "Свобода России" и "Русский Добровольческий корпус" проводят разведку боем в Белгородской области.

В Кремле заявили, что Путину уже доложили о прорыве в Белгородской области.

Подробно о том, что сейчас происходит в Белгородской области, мы писали в отдельном материале.

Украинская разведка заверяет, что в Белгородской области действуют исключительно россияне, которые создают "линию безопасности" для Украины.